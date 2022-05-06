Верхнеуральск, Челябинская область, , 07:44 — REGNUM Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области передала в суд уголовное дело в отношении 11 членов организованной группы, которая занималась сбытом немаркированной табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, в 2015 г- 2021 годах эти лица незаконно приобретали и продавали такую продукцию. При этом они нелегально использовали чужие товарные знаки.

Общая стоимость изъятой у них продукции превысила 4,5 млн рублей, размер ущерба правообладателям превысил 3,2 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Верхнеуральский районный суд.