Верхнеуральск, Челябинская область, 6 мая, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области передала в суд уголовное дело в отношении 11 членов организованной группы, которая занималась сбытом немаркированной табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, в 2015 – 2021 годах эти лица незаконно приобретали и продавали такую продукцию. При этом они нелегально использовали чужие товарные знаки.

Общая стоимость изъятой у них продукции превысила 4,5 млн рублей, размер ущерба правообладателям превысил 3,2 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Верхнеуральский районный суд.