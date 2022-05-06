Пермь, 6 мая, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Должность начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми в мае станет вакантной. Об этом сообщает издание »Коммерсантъ».

Dylan_Payne Отставка

Сергей Красильников с 13 мая покидает пост главы муниципального департамента. Его новой работой станет должность заместителя главного инженера в Управлении федеральных автомобильных дорог «Прикамье».

Стоит отметить, Сергей Красильников является и. о. руководителя департамента дорог и благоустройства администрации Перми с весны 2021 года. До этого он работал заместителем главы ведомства.