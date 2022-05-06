Москва, , 07:40 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 93:90.

Игра. Баскетбольный клуб ЦСКА Rsport.ru

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Алексей Швед, на счету которого 23 очка. У «Локомотива-Кубань» разыгрывающий Джейлен Барфорд набрал 18 очков.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии до трёх побед пройдет — 1:0. Второй матч пройдёт 7 мая в Москве.

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