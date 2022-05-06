Пермь, 6 мая, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Пермском крае вечером 5 мая произошла железнодорожная авария. С рельсов сошёл грузовой поезд. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Уральская транспортная прокуратура Сход с рельсов

По данным ведомства, ЧП случилось на путях необщего пользования. Железнодорожная ветка принадлежит Пермскому пороховому заводу.

На перегоне Курья-Химград с пути сошли 12 вагонов. В некоторых цистернах находился олеум и удобрения.

По факту происшествия организована проверка. На графике движения других поездов ЧП не отразилось. Составы следуют по маршрутам в рамках расписания.