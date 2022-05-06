Екатеринбург, 6 мая, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Свердловской области 6 мая выпал снег. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Снегопад отмечался ночью. А утром автовладельцам пришлось чистить свои машины. Правда, надолго снег на поверхностях не задержится. Он уже активно тает и практически исчез с тротуаров. В ближайшие часы ничего не будет напоминать о ночном снегопаде.

Тем временем синоптики обещают Свердловской области потепление. В Екатеринбурге оно возможно уже с 7 мая.