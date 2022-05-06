Оренбург, 6 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 6 мая будут танцевать Вальс Победы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Хомутова Акция «Вальс Победы» прошла на главной улице Оренбурга

Площадками для праздничного танца выбраны парк Железнодорожников и ул. Советская. Участниками акции станут студенты вузов и организаций среднего профессионального образования Оренбурга, а также кадеты.

Пары закружатся в вальсе под аккомпанемент духового оркестра. В пресс-службе анонсировали участие в мероприятии вице-губернатора, главы минздрава области Татьяны Савиновой.