Чебоксары, , 07:26 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы, которую подозревают в угоне автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Ключи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Информация об угоне ВАЗ-2114 поступила в полицию 30 апреля. Машина была припаркована возле дома в одной из деревень Батыревского района. Автомобиль нашли в нескольких километрах от места парковки и предварительно установили обстоятельства угона.

Правоохранители полагают, что преступление совершила 25-летняя жительница Яльчикского района, которая была в гостях у потерпевшего.

«После того, как хозяин уснул, решила вернуться домой на его машине, для чего забрала с тумбочки ключи. Но на полпути «четырнадцатая» заглохла, и злоумышленнице пришлось добираться пешком», — считают в ведомстве.

В полиции отмечают, что подозреваемая ранее попадала в поле зрения правоохранителей. На неё завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

Напомним, что это не первое уголовное дело об угоне, по которому проходят женщины. В 2021 году за данное преступление оштрафованы жительница Алатыря и её несовершеннолетняя знакомая.

Подробнее: Чувашскую школьницу осудили за угон иномарки

Отметим, что ранее в Чебоксарах попытались угнать машину скорой помощи. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 26 апреля 2022 года по улице Чернышевского, где врачи увидели в салоне одной из припаркованных служебных машин неизвестного мужчину и вызвали полицию.

Подробнее: Машину скорой помощи попытались угнать в Чувашии