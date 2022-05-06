Курган, 6 мая, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Курганской области 6 мая 2022 года в связи с природными пожарами приостановлено движение транспорта на трассе «Иртыш» в направлении города Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Пресс-служба УМВД России по курганской области Трасса «Иртыш» перекрыта

Госавтоинспекция информирует, что в связи с бушующими пожарами с 8:00 (6:00 мск) прекращено движение транспорта на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени на участке дороги с 8 по 14 км — граница Кетовского и Белозерского районов от моста через реку Ик до села Редькино.

Открытый огонь вблизи с проезжей частью, сильное задымление и нулевая видимость дороги создают угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Ситуацию усугубляют порывы ветра от 20-25 м/с.

На подъездах к перекрытому участку выставлены наряды дорожно-патрульной службы. Полицейские оказывают содействие в беспрепятственном проезде специализированной техники МЧС и других оперативных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в Кургане, Кетовском и Белозерском районах.