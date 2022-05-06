Аскизский район, Хакасия, , 07:23 — REGNUM В Хакасии 6 мая зарегистрировано два действующих лесных пожара — в Аскизском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Лесной пожар Yarregion.ru

По данным управления, всего с начала 2022 года в Хакасии потушено 1352 пожара, из них 584 — возгорания сухой растительности.

Жителей региона просят строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.

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