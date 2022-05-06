Нью-Йорк, США, 6 мая, 2022, 07:15 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал две результативных передачи. Также отличились Эндрю Копп, Райан Строум, Крис Крайдер и Фрэнк Ватрано.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 8 мая.