София, , 07:15 — REGNUM Болгария намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой отсрочить введение эмбарго на нефть из России, заявил болгарский министр энергетики Александр Николов 5 мая в ходе пресс-конференции.

Флаг Болгарии sapviktor

Глава ведомств подчеркнул, что в зависимости от решений ЕС власти страны будут искать другие решения для того, чтобы избежать рисков для работы нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая председатель Болгарской нефтегазовой ассоциации (БНГА) Живодар Терзиев заявил, что при полном запрет на импорт российской нефти в Болгарии произойдет резкий рост цен на топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии анонсировали резкий рост цен на топливо