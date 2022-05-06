София, 6 мая, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Болгария намерена обратиться в Еврокомиссию с просьбой отсрочить введение эмбарго на нефть из России, заявил болгарский министр энергетики Александр Николов 5 мая в ходе пресс-конференции.

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Глава ведомства подчеркнул, что в зависимости от решений ЕС власти страны будут искать другие решения для того, чтобы избежать рисков для работы нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая председатель Болгарской нефтегазовой ассоциации (БНГА) Живодар Терзиев заявил, что при полном запрете на импорт российской нефти в Болгарии произойдет резкий рост цен на топливо.