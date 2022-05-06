Барнаул, 6 мая, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Известие о расширении российским правительством программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал главврач лечебно-диагностического центра «Пигмалион» Павел Шумихин (Алтайский край) и назвал ряд недостатков, присущих данному региону:

Валерий Кламм Фото с выставки «Земский доктор»

«Ключевым стимулом, определяющим возможность работы медицинского специалиста в сельской местности, конечно же, является материальный. Поэтому, без всякого сомнения, подобная новация внесет определенную лепту в наполнение центральных районных больниц и сельских амбулаторий новоиспеченными врачами и фельдшерами.

Но, как показывает практика, уже действующие в течение нескольких лет программы, содержащие, казалось бы, неплохие условия, явно пробуксовывают, и дефицит медперсонала на селе усугубляется. Одной из причин такого положения дел является уровень зарплаты медперсонала в сельских районах, который является совершенно недостаточным для работы в по сути экстремальных условиях.

В итоге часть специалистов, первоначально соблазнившихся «подъемными», по итогу нескольких месяцев работы меняют свое решение по трудоустройству в пользу более комфортных условий труда и зарплат клиник мегаполисов. Все это также запускает целые волны внутренней миграции ценных медицинских кадров, приводящие к своеобразному кадровому обескровливанию экономически более отсталых регионов.

Ведь, раз сменив место жительства в связи с новым и неудачным трудоустройством, человек становится более мобильным и легко покидает не только сельскую местность, но и регион. Поэтому, несомненно, подобные программы, имеющие целью закрепить специалиста в сельской местности, помимо «подъемных», должны сопровождаться существенным увеличением уровня зарплат».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года правительством России расширены программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь их участниками могут стать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после окончания учебного заведения будут трудиться в родных населённых пунктах, то есть по месту проживания. Они получат такие же подъёмные, которые раньше назначались только при переезде.

При устройстве в медицинские организации на селе, в удаленных и труднодоступных территориях и небольших городах таким молодым врачам единовременно выплатят от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушерам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Если говорить о Дальнем Востоке, Крайнем Севере и Арктике, то там компенсации будут ещё выше. Для докторов — 2 млн рублей, для среднего медицинского персонала — 1 млн рублей.

В программах смогут принять участие те специалисты, которые завершили обучение в медицинской образовательной организации высшего образования или в медицинской профессиональной организации, в том числе на основании договора о целевом обучении.

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