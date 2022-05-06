Пекин, , 07:12 — REGNUM Курс юаня (жэньминьби — официальное название китайской валюты) понизил до минимума с 5 ноября 2020 года Народный банк Китая (Центробанк). Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба китайского регулятора.

Юань Vestiprim.ru

В итоге курс национальной валюты КНР к доллару составил 6,6332. При этом 5 мая наблюдался активный рост среднего обменного курса юаня к доллару, он составил 505 базисных пунктов. Однако 6 мая произошло падение курса на 660 базисных пунктов.

Народный банк Китая начал понижать курс юаня с конца апреля на фоне локдауна в Шанхае, перебоев в логистике и производстве и вспышки коронавируса в Пекине. Самое сильное падение курса отмечалось 26 апреля, когда курса юаня снизился сразу на 681 базисный пункт.

ЦБ Китая начал снижать курс национальной валюты с конца апреля на фоне продолжающегося локдауна в Шанхае и вызванных им перебоев в производстве и логистике, а также новой вспышки COVID-19 в Пекине. Так, 26 апреля курс юаня показал самое большое падение с 13 августа 2015 года, снизившись сразу на 681 базисный пункт.

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