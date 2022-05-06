Ростов-на-Дону, , 07:10 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вышел в полуфинал чемпионата России, одержав победу в ответном матче с «Динамо-Синарой» (Волгоград). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Гандбол Vk.com/rostovhandball

Ответная игра состоялась в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 36:25 в пользу хозяек площадки.

«Спасибо «Динамо-Синаре» за матч. Пусть девочки недовольны своей игрой, но они пытались сделать все возможное. Гандболистки молодые — за ними будущее: совсем скоро будут играть совсем здорово. Наши девочки опытнее, провели матч неплохо», — отметила после матча старший тренер «Ростов-Дона» Татьяна Березняк.

ИА REGNUM сообщало, что первый матч четвертьфинала чемпионата России состоялся 29 апреля в Волгограде. «Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» со счетом 34:22.

Ближайшую игру «Ростов-Дон» проведёт 11 мая в Тольятти. В полуфинале чемпионата России они сыграют против «Лады». Ответная домашняя игра состоится 17 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: ГК «Ростов-Дон» победил в первом матче ¼ финала чемпионата России