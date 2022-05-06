Оренбург, 6 мая, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Оренбурге подвергнут ремонту три подземных перехода на проспекте Победы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

пресс-служба администрации Оренбурга Подземный переход

Объекты расположены в районе крупнейшего областного вуза (Оренбургского госуниверситета) и возле ДК «Россия». В переходах заменят ступени, восстановят фасад и частично отслоившуюся штукатурку.

Подрядчик уже демонтировал старое покрытие. Планируется, что восстановительные работы начнутся 6 мая. Траты на текущий ремонт переходов составят примерно 2 млн рублей.