Чебоксары, 6 мая, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В чувашской полиции напомнили о мерах безопасности 9 мая и предупредили, что нельзя проносить на мероприятия в честь Дня Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по Чувашии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Рамка металлодетектора

Во время массовых мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, полицейские будут обеспечивать охрану порядка и общественную безопасность.

«Нельзя проносить на них [мероприятия] оружие, в том числе холодное, и предметы, схожие с ними; огнеопасные вещества, пиротехнику, аэрозольные баллончики, все виды жидкостей в любых объёмах и алкогольные напитки», — говорят в ведомстве.

Правоохранители напоминают, что при возникновении «нештатных ситуаций» необходимо обратиться к ближайшему наряду полиции или по телефону 102.

В мэрии Чебоксар добавляют, что на время проведения праздника личный состав столичного УМВД переведён на усиленный вариант несения службы. На площадки, где организуют массовые мероприятия, будут допускать после прохождения через рамки металлодетекторов.

«Через рамки нельзя будет пронести бутылки с водой и другими жидкостями, а также продукты питания», — отмечают в администрации города со ссылкой на полицию.

Организаторы заявляют, что в местах проведения мероприятий будет организована продажа бутилированной воды.