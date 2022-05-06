Вашингтон, 6 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп изучал возможность нанесения ракетных ударов по нарколабораториям на территории Мексики, сообщает газета The New York Times со ссылкой на мемуары экс-главы Пентагона Марка Эспера.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По его словам, Трамп якобы интересовался, можно ли ударить ракетами по лабораториям, где производятся наркотики в Мексике, а также по базам наркокартелей.

«У них нет контроля над своей страной. Мы могли бы запустить несколько ракет Patriot и тихо уничтожить лаборатории, никто не узнает, что это были мы», — цитирует Эспер якобы слова Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в нанесении значительного ущерба Соединенным Штатам. По его словам, страна начала катиться в ад из-за политики действующего президента.