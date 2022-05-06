Оренбург, 6 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Оренбурге 5 мая на площади им. В. И. Ленина оказались сорваны праздничные баннеры. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

пресс-служба администрации Оренбурга Сорванные праздничные баннеры

Мощный ветер сорвал баннеры с конструкций, установленных на центральной площади для проведения торжеств в честь Дня Победы. Ураган сорвал четырёхметровые полотна.

«Сотрудники МАУ «Центр городских мероприятий» и подрядной организации оперативно сняли оставшиеся лоскуты и уцелевшие баннеры. Проходившая в это время на площади репетиция театрализованного представления была остановлена, все её участники покинули площадь», — сказали в городской администрации.

Планируется, что 6 мая сделают новые баннеры. Их смонтируют 7 мая. Чиновники обещают, что 9 мая площадь будет полностью готова к проведению праздничных мероприятий.