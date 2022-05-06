Абаза, Хакасия, 6 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким погибшего на Украине 30-летнего военнослужащего Ильи Соломачева. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

skwrz.ru Походный атаман регионального отделения СКВРиЗ в Хакасии сотник Илья Соломачев

Илья Соломачев — житель города Абазы. Он погиб под городом Изюм Харьковской области, выполняя боевую задачу.

«Мы всей республикой скорбим и склоняем голову перед доблестью павшего воина. Гордимся нашим земляком и проявленным им мужеством. Вечная память и слава герою!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Гражданская панихида и траурный митинг состоятся 6 мая у центрального Дома культуры Абазы.

Как сообщало ИА REGNUM, казак Соломачев погиб 25 апреля, выполняя боевую задачу в составе штурмового подразделения казачьего отряда «Дон» на Изюмском направлении Харьковской области. Он представлен к ордену Мужества посмертно.