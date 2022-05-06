Ашхабад, , 06:55 — REGNUM Туркменский президент Сердар Бердымухамедов поручил главам силовых ведомств республики внести изменения в национальное законодательство для усиления борьбы с коррупцией в стране. Об этом 6 мая сообщило Государственное информационное агентство Туркмении.

Флаг Туркмении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Свое поручение глава государства дал в ходе заседания Государственного совета безопасности, на котором обсуждались итоги работы правоохранительных оранов за четыре месяца. Бердымухамедов отметил, что конфискованные незаконные доходы будут направляться на строительство объектов социального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Туркмении по случаю мусульманского религиозного праздника Лейлят аль-Кадр (по-туркменски — Гадыр гиджеси) были помилованы 514 заключенных.

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