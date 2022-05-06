Херсон, 6 мая, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ была обнаружена российскими военнослужащими в одной из квартир жилого многоквартирного дома в городе Херсоне. Об этом 6 мая сообщили в Минобороны России.

Lifehacker.ru Коктель молотова

В квартире были найдены и изъяты документация и специальная литература, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомёт и тротил. Был задержан проживавший в квартире мужчина, который на допросе уверял, что находился под воздействием украинской пропаганды.

Согласно информации, полученной от жильцов дома, задержанный мужчина увлекался электрикой и постоянно работал по ночам. Кроме того, у него видели флаг экстремистского движения «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По предварительным данным, задержанный жилец квартиры 9 мая планировал совершить в Херсоне теракт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

По словам самого задержанного, он с детства увлекался пиротехникой и химией и подрабатывал изготовлением фейерверков и прочих изделий подобного рода для оформления свадеб и других праздников. По словам мужчины, после начала российской спецоперации на Украине к нему обратилась женщина, которая представилась руководителем подразделения теробороны и заказала бутылки с зажигательной смесью для защиты города и взрывные устройства.

«В процессе изготовления я понял, что эти предметы могут нанести вред мирным жителям Херсона, чего мне никак не хотелось. Это могло применяться на митингах, массовых собраниях в качестве провокации. И я решил не передавать им изготовленные изделия», — пояснил задержанный.

По словам мужчины, он планировал сдать все готовые изделия российским правоохранителям, либо уничтожить, но его задержали раньше, чем он успел исполнить задуманное.