Оренбург, 6 мая, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Оренбурге вечером 5 мая произошло ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По данным полиции, на улице Сергея Лазо 39-летний водитель автомобиля сбил ребёнка, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля. Мальчика госпитализировали.

Ребёнок поступил в медучреждение в тяжёлом состоянии. Спасти жизнь юному пациенту врачи оказались не в силах, сообщает портал orenday.ru.