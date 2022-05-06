Тюмень, 6 мая, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Тюменской области по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на утро 6 мая действует четыре лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента лесного комплекса.

Лесной пожар

За сутки на 6 мая зарегистрировано шесть новых лесных пожаров, ликвидировано пять из них на площади 96,9 га. Отмечается, что «пройдено огнём» не означает гибель деревьев.

На 6 мая на территории Тюменского, Тобольского и Ишимского района установлен III класс пожарной опасности. Остальные зоны имеют низкий класс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области запрет на посещение лесов продлён до 26 мая.