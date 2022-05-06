Ульяновск, 6 мая, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом осталось на прежнем уровне. Это следует из обновлённых сведений управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным ведомства, 5 мая в области лабораторно подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько было выявлено сутками ранее, 4 мая.

Сделано в регионе 2 053 642 лабораторных исследования на SARS-CoV-2, в том числе 5 мая проведено 2682 теста. Напомним, что 4 мая сделано 1322 исследования — таким образом, за последние сутки количество тестирований возросло в 2,03 раза.

Отметим, что впервые с начала весны-2022 в Ульяновской области двое суток подряд выявляют менее 50 носителей коронавируса ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 201 955 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 195 858 жителей, скончались от ковида 4649 человек.