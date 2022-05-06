Москва, , 06:51 — REGNUM В арбитраж Москвы от компании «Оборонэнерго» к Министерству обороны России были поданы пять финансовых исков. К производству принята только часть дел, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По одному делу с ведомства требуют выплаты 48 985 280,84 рубля. Третьими лицами в споре участвуют войсковая часть, ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.

Также поступили иски на 27 699 565,69 рубля (слушания — 20 июня 2022 года), на 20 145 133,07 рубля, 2 269 165,42 рубля (заседание 21 июня) и на 2 701 393,01 рубля (заседание — 28 июня).

Все заявления поданы 28 апреля 2022 года. В одном из дел речь идёт о взыскании неосновательного обогащения в размере стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в соответствии актами о неучтенном потреблении электроэнергии.

Напомним, в апреле суд отклонил притязания министерства к этой же компании на сумму почти 300 млн рублей.