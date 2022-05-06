Южно-Сахалинск, 6 мая, 2022, 06:46 — ИА Регнум. На Сахалине после пожара начались восстановительные работы на блоке №2 ГРЭС-2. Электроснабжение населения при этом осуществляется без сбоев и в полном объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «Сахалинэнерго».

Пресс-служба ГРЭС Модернизация энергоблока ГРЭС

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В восстановительных работах задействованы более 200 специалистов. Оборудование, которое подлежит замене после пожара, обследуют представители завода-изготовителя, которые уже прибыли на ГРЭС. Отмечается, что основное генерирующее оборудование не пострадало.

«Имущество Сахалинской ГРЭС-2 застраховано, произошедший инцидент является страховым случаем», — отметили в «Сахалинэнерго».

Первый блок ГРЭС будет полностью восстановлен за месяц, а второй запустят в работу к началу осенне-зимнего периода.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло 30 апреля в технологическом здании на ГРЭС-2. По предварительной версии, в помещении загорелся турбогенератор. Из-за происшествия произошло отключение II блока электростанции с нагрузкой 60 МВт.

По факту пожара на Сахалинской ГРЭС-2 заведено уголовное дело.