Владивосток, 6 мая, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России выполнил в Японском море успешный пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной учебной цели. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Корвет «Гремящий»

пресс-служба ВВО «Боевая часть противолодочной ракеты успешно поразила учебную цель».

Отмечается, что безопасность в закрытом для стрельб районе обеспечивали 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ.

Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ», предназначенный для поражения подводных лодок, с 2019 года проходил государственные испытания на борту фрегата «Адмирал флота Касатонов». Для запуска противолодочных ракет комплекса «Ответ» используются те же универсальные пусковые установки, которые позволяют применять крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Гремящий» провели в заливе Петра Великого противолодочные учения.