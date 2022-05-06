Ростов-на-Дону, , 06:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону определён подрядчик, который займётся благоустройством парк «Дружба» на улице Капустина. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Ростовский парк «Дружба» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Мы заключили контракт с подрядчиком, который выполнит работы по благоустройству парка «Дружба» в Ворошиловском районе. Стоимость работ составит более 560 млн рублей. Через три года ростовчане получат новый современный парк», — написал он.

ИА REGNUM отмечает, что желающих благоустроить парк культуры и отдыха «Дружба» за 562 млн рублей искали не один раз. Ранее на конкурс, объявленный повторно, не поступило ни одной заявки.

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