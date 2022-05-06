Буэнос-Айрес, 6 мая, 2022, 06:36 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь детей, у которых врачи подозревают заболевание гепатитом неизвестного происхождения, выявлены в Аргентине. Об этом на своем сайте сообщило 5 мая аргентинское министерство здравоохранения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Медики проводят анализы и эпидемиологическое расследование. В ведомстве отметили, что все указанные случаи не связаны между собой и их нельзя квалифицировать как вспышку заболевания.

Вместе с тем министерство объявило о создании специальной рабочей группы, которая будет заниматься подробным рассмотрением каждого факта, а также разработкой рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению гепатита.

Как сообщало ИА REGNUM 29 апреля, с декабря 2021 года в Испании среди детей был зафиксирован как минимум 21 случай заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения.