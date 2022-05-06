Хабаровск, 6 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В новом учебном году школы и другие образовательные организации Хабаровского края пополнят около 400 молодых педагогов. Привлечению специалистов способствует система мер социальной поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Выпускники Хабаровского педагогического колледжа могут поехать работать в труднодоступные и удаленные сёла по программе сберегательного капитала. После трёх лет работы они получат до 1,2 млн рублей. Если же молодые специалисты планируют продолжить обучение в вузе, им полагается образовательный кредит на высшее образование с дополнительной стипендией, оплатой общежития и проезда к местам практики и будущего трудоустройства.

Все молодые педагоги при трудоустройстве получают единовременное пособие — восемь окладов. В течение первых трёх лет работы им назначается повышающий коэффициент в размере 35%.

Педагогическим работникам сельской местности установлен повышающий коэффициент в размере 25%, а также производится компенсация расходов на оплату ЖКУ.

За счёт средств местных бюджетов молодым педагогам выплачивают ежемесячную компенсацию за проезд на всех видах городского и речного транспорта. Кроме того, в некоторых районах края учителям предоставляют служебное жильё.

В сфере общего образования Хабаровского края занято более 19 тыс. руководящих и педагогических работников, из них около 9 тыс. — учителя в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за последние два года по программе «Земский учитель» привлекли на востребованные вакантные должности 24 педагога.