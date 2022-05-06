Ростов-на-Дону, 6 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил ребёнка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

Инцидент случился вечером 5 мая в переулке Днепропетровском. Водитель Hyundai Gets, предположительно, сбила восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Ребёнок с травмами был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция по факту ДТП проводит проверку.