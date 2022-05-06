Челябинск, , 06:29 — REGNUM В Челябинске в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» открывается выставочный проект «Архивы свидетельствуют: украинский национализм в годы Второй мировой войны». На нём будут представлены объективные сведения о преступлениях украинских националистов в годы войны.

Украина Ольга Шклярова, ИА REGNUM

Главной целью проекта является раскрыть в исторической ретроспективе этапы формирования украинской государственности и националистической идеологии, являющейся сейчас одной из основ украинского общества. Основными источниками послужили рассекреченные документы из архива управления ФСБ России по Челябинской области и материалы Российского государственного архива кинофотодокументов. Все эти материалы дают возможность объективно взглянуть на реальные преступления украинских нацистов в военный период.

Выставка состоит из трёх тематических разделов, среди которых «Становление украинского национализма», «Украинский коллаборационизм: сторонники и противники» и «Без срока давности». Она будет работать с 6 мая по 22 июня.