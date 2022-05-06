Вашингтон, 6 мая, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Сенат США одобрил кандидатуру Филиппа Голдберга на должность посла Соединенных Штатов в Южной Корее, сообщает агентство Рёнхап.

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Ранее Голдберг занимал должность посла в Колумбии с 2019 года. Также дипломат занимал различные посты в Госдепартаменте США. Кроме того, Голдберг был координатором по соблюдению резолюции 1874 Совбеза ООН по Северной Корее в 2009–2010 годы.

Агентство отмечает, что Сенат утвердил кандидатуру Голдберга после того, как Сеул заявил о намерениях укреплять союз с Вашингтоном перед угрозой со стороны КНДР. Эксперты не исключают, что назначение его на должность посла свидетельствует о более жесткой политической линии Вашингтона по отношению к Пхеньяну.