Чанша, Китай, , 06:27 — REGNUM До 53 человек возросло число погибших в результате обрушения шестиэтажного здания в китайской провинции Хунань. Об этом 6 мая сообщает Центральное телевидение Китая.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Поисково-спасательная операция на месте обрушения здапния завершена, все люди, оказавшиеся под завалами, а также числившиеся пропавшими без вести, были обнаружены. Спасателям удалось вытащить из-под обломков здания десять пострадавших, все они были госпитализированы.

Здание, в котором располагалась небольшая гостиница, а также несколько магазинов и кафе, обрушилось 29 апреля. Были найдены тела 26 человек, около 40 человек были объявлены без вести пропавшими.

Было проведено предварительное расследование, показавшее, что компания, специализирующаяся на инженерно-техническом контроле, выдала фальшивое заключение о безопасности по итогам осмотра гостиницы, которая была расположена на трёх самовольно и незаконно достроенных этажах. Властями были задержаны девять человек, из них четверо обвиняются в преступной халатности, ещё пятеро — в предоставлении фальшивых документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших при обрушении здания в китайской провинции Хунань возросло до 26 человек.

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