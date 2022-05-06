Кемерово, 6 мая, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Пожар произошел в гостинице села Красный Яр в Кемеровской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Dave Hogg Пожар

По его данным, возгорание произошло на кровле частного отеля вечером 5 мая. На момент пожара постояльцев и персонала в гостинице не было. Общая площадь возгорания оценивалась в 1500 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было. Отмечается, что для ликвидации возгорания спасатели привлекли 30 человек личного состава и восемь единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая пожар произошел в садоводческом некоммерческом товариществе «Липки» в Тюмени. Огнем была охвачена площадь 150 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, по предварительным данным, пострадавших не было.