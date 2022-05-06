Москва, 6 мая, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В Москве в День Победы 9 мая ожидается облачная и дождливая погода, что потребует для улучшения условий при проведении парада оказать на неё «активные воздействия». Об этом 6 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-25 на параде Победы в Москве

приводит его слова ТАСС «Погода прогнозируется неустойчивая — облачно, временами дождь, ветер северо-западный. В этот день потребуются активные воздействия на погоду».

Напомним, в параде на Красной площади в День Победы примут участие одиннадцать тысяч человек, 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 6 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +15… +17 °C.

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