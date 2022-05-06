Абакан, 6 мая, 2022, 06:20 — ИА Регнум. По состоянию на 6 мая в Хакасии от COVID-19 привито 308 508 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Наталья Диева ИА REGNUM Прививка

Получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 210 683 человека. Прошли ревакцинацию 76 288 человек.

Среди граждан старше 60 лет в Хакасии вакцинировано 86%. Также прививки сделали 858 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В регионе привито 13 иностранцев.

Доля заболевших, прошедших полный курс вакцинации, — 10,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 мая в Хакасии выявлено 87 509 носителей коронавируса, выздоровели 84 955 человек, скончались 2409 ковид-пациентов.