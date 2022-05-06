Якутск, , 06:13 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки в ковидные стационары госпитализированы 29 человек, или 33,7% от общего количества выявленных случаев за сутки (86). Из них 34,9% — в Якутске, в районах — 65,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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На 6 апреля лечение в стационарах получают 22,3% пациента, амбулаторно — 77,7%.

Первым компонентом вакцины привились 621 300 человек, что составляет 86,6% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 160 432 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье с начала массовой вакцинации от COVID-19 поступило 1 298 560 доз отечественных вакцин, в том числе для подростков.