Ла-Пас, 6 мая, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Президент Боливии Луис Арсе призвал пригласить все страны Западного полушария, включая Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, на Саммит Америк, который пройдет в июне 2022 года в Лос-Анджелесе (США). Об этом он написал 5 мая в своем микроблоге.

UNCTAD Луис Арсе

Ранее американские власти объявили о том, что представители указанных стран, скорее всего, не будут приглашены на мероприятие. Арсе считает, что «нет ни одной причины, оправдывающей исключение народов и их голосов».

Он напомнил, что на девятом по счету Саммите Америк будет поднята тема «Строительства устойчивого и справедливого будущего», которую нельзя рассматривать, не признавая плюрализм и не считаясь с принципом самоопределения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Куба, Венесуэла и Никарагуа должны быть представлены на Саммите Америк в 2022 году.

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