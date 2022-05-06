Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM На Среднем Урале участникам Великой Отечественной войны выплатят 47 млн рублей ко Дню Победы. Средства выделены из бюджета Свердловской области, сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

Ветераны Алексей Колчин © ИА REGNUM

В 2022 году в Свердловской области единовременную денежную выплату в связи с годовщиной Победы получат 185 инвалидов, 248 участников Великой Отечественной войны, 70 военнослужащих, не входивших в состав действующей армии, 210 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 4 тыс. 167 супругов погибших или умерших участников или инвалидов Великой Отечественной войны, а также 12 тыс. 863 тружеников тыла, 357 бывших узников концлагерей, 27 тыс. 377 несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией.

Размер выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны определён в 5 тысяч рублей. Остальные ветераны получат по 1 тысяче рублей.