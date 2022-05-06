Екатеринбург, , 06:19 — REGNUM В Свердловской области 6 мая объявлено штормовое предупреждение. Местами по региону ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду, сообщили журналистам в Уральском гидрометцентре.

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Сотрудники МЧС по региону просят граждан соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём. При сильном ветре бытовые возгорания серьёзно осложняют пожарную обстановку, отметили в ведомстве. Автомобилистов предупреждают о сложной ситуации на дорогах. Их просят быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не выезжать за город.

Синоптики также предупреждают жителей Среднего Урала об осадках. Свердловчан ждёт дождь и мокрый снег.