Вашингтон, 6 мая, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Иск в отношении президента США Джозефа Байдена и ряда представителей его администрации направили американские штаты Миссури и Луизиана, выдвинув обвинения в сговоре с руководством крупных соцсетей. Об этом 5 мая сообщил телеканал Fox News.

(сс) shotput Цензура

Совместный иск был подан генеральными прокурорами двух штатов в федеральный суд западного округа Луизианы. Уточняется, что, кроме Байдена, в нём указаны пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и ещё ряд высокопоставленных чиновников из американской администрации.

В тексте документа сказано, что Байден и его администрация работали с интернет-гигантами, среди которых Twitter, YouTube и Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Прикрываясь «борьбой с дезинформацией», ответчики, по утверждению истцов, «принуждали, угрожали и давили на социальные сети, чтобы подвергнуть цензуре неугодных спикеров и точки зрения, используя угрозы о правительственных действиях».

В частности, цензурировались такие темы, как дело Хантера Байдена, сына Байдена, происхождение коронавируса и голосование по почте.