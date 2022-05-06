Чанша, Китай, , 05:56 — REGNUM Число погибших в результате обрушения самостроя в провинции Хунань в центральном Китае возросло до 26 человек по состоянию на вечер 5 мая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

Обрушение здания произошло в районе Ванчэн в столице провинции городе Чанша 29 апреля. По данным предварительного расследования, в общей сложности 23 человека оказались в ловушке в здании, а еще 39 человек, находившихся поблизости, пропали без вести. Соответствующие ведомства активизируют усилия по установлению личностей 26 жертв, сообщил мэр Чанши Чжэн Цзяньсинь на пресс-брифинге.

Было спасено 10 человек. По словам медицинского эксперта Оуяна Вэня, девять из них находятся в стабильном состоянии. Чжэн сказал, что будут приложены все усилия для поиска новых выживших и лечения раненых.

Чанша начал массовую кампанию по повышению безопасности в области жилищного строительства. По состоянию 4 мая было проверено в общей сложности 403 359 самостроев, и в настоящее время предпринимаются усилия по устранению скрытых опасностей.