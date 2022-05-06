Якутск, , 06:47 — REGNUM В Якутии ко Дню Победы волонтёры раздадут более 15 тыс. георгиевских ленточек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Георгиевская ленточка Anatoly Zhdanov

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«Повязывать ленточку накануне 9 Мая стало доброй традицией, объединяющей миллионы людей. Особенно эта акция важна сегодня, когда пытаются переписать историю, нивелировать роль нашей страны в победе над фашизмом», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

В республике проживают 28 ветеранов-участников Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ко Дню Победы проходят десятки патриотических акций и различных мероприятий.