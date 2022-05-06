Пекин, 6 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Китай запустил ракету «Чанчжэн-2D», чтобы вывести в космос группу из восьми спутников, сообщает 5 мая агентство Синьхуа.

Tech.ce.cn Чанчжэн-5 Y2

Спутник «Цзилинь-1 Куаньфу 01 °C» вместе с семью спутниками «Цзилинь-1 Гаофэнь 03D» был отправлен на орбиту в 10:38 (по пекинскому времени) с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

Благодаря широкому охвату, «Цзилинь-1 Куаньфу 01 °C» может выдавать изображения шириной более 150 км, панхроматическим разрешением 0,5 метра и многоспектральным разрешением 2 метра. Спутник также может похвастаться сверхбольшим хранилищем и высокоскоростной передачей данных.

Он будет использоваться для предоставления коммерческих услуг по передаче данных дистанционного зондирования для таких секторов, как земельные ресурсы, разведка полезных ископаемых и строительство умных городов.

Разработанные компанией Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd., восемь новых спутников будут работать с 46 ранее запущенными спутниками семейства «Цзилинь-1», образуя группировку, предоставляющую данные дистанционного зондирования и услуги в таких областях, как сельское хозяйство, лесное хозяйство и охрана окружающей среды. Это был 419-й полет ракет серии «Чанчжэн».