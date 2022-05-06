Москва, 6 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. В пятницу, 6 мая, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +15… +17 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Константин Коровин. Весна. 1917

В ночь на 7 мая в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер юго-западный, южный 4−10 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В субботу, 7 мая, днём в столице ожидается +17… +19 °C, по области +14… +19 °C, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C, местами небольшой дождь.