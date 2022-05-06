Владивосток, 6 мая, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Во Владивостоке 6 апреля матери погибшего на Украине во время спецоперации Семёна Аникина Валентине Аникиной передали орден Мужества, которым был награждён её сын, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Мэрия Владивостока Вручение ордена Мужества матери погибшего на Украине сына

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Старший сержант контрактной службы Семён Аникин награжден посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Семён Аникин родился в 1994 году, в 2012-м ушёл в армию, в 2013 году остался служить по контракту. Будучи командиром отделения мотострелкового батальона, погиб 4 марта в Киевской области. Захоронен 20 марта во Владивостоке.

«Низкий вам поклон за сына. Знаю точно, что жизнь измеряется тем, что человек успел совершить», — обратился к матери погибшего замглавы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Указ о награждении Семёна Аникина орденом Мужества 25 марта подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с родителями погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего Максима Кравцова встретился 5 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.