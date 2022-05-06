Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 6 мая, 2022, 05:45 — ИА Регнум. На Ямале суд обязал администрацию Тазовского района оценить техническое состояние конструкций многоквартирного дома в селе Находка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Пресс-служба правительства Ростовской области Новостройка

В ходе прокурорской проверки соблюдения прав граждан, проживающих в многоквартирном доме № 30 по ул. Набережная в селе Находка, выявлена масса нарушений. Дом введён в эксплуатацию в декабре 2015 года. За семь лет появились разрушения и разрывы обшивки цоколя здания, потеря устойчивости внутренних стен, прогибы цокольного и междуэтажного перекрытий в местах общего пользования и в квартирах.

Прокуратурой Тазовского района главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона. В суд был направлен иск о возложении на местные власти обязанности по организации проведения обследования помещений многоквартирного дома и принятию решения о его дальнейшем использовании. Иск надзорного ведомства судом полностью удовлетворён.